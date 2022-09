Shomurodov gol, ma non basta: la Roma perde in casa del Ludogorets (Di giovedì 8 settembre 2022) Su un campo al di sotto di qualunque standard, la Roma inizia la sua Europa League con la sconfitta (2 - 1) contro il Ludogorets: tante le iniziative dei giallorossi (tra cui un palo di Mancini), ma ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Su un campo al di sotto di qualunque standard, lainizia la sua Europa League con la sconfitta (2 - 1) contro il: tante le iniziative dei giallorossi (tra cui un palo di Mancini), ma ...

OfficialASRoma : Triplice fischio. Dopo il pareggio di Shomurodov arriva il gol di Nonato #LudogoretsRoma - SkySport : LUDOGORETS-ROMA 2-1 Risultato finale ? ? #Cauly (72’) ? #Shomurodov (86’) ? #Nonato (88’) ? ??… - AntonioFelici : #LudogoretsRoma Così proprio non va. Contro una squadra ben messa in campo ma modesta, la Roma gioca a ritmi bassi,… - romaforever_it : Shomurodov gol, ma non basta: la Roma perde in casa del Ludogorets - ASRomaNews7494 : RT @OfficialASRoma: Triplice fischio. Dopo il pareggio di Shomurodov arriva il gol di Nonato #LudogoretsRoma -