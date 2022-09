Roma | spaventoso incendio in un appartamento | anziana intossicata

(Di giovedì 8 settembre 2022) L’allarme per unin via Giovanni da Empoli al numero civico 6, alla Sala operativa dei vigili del fuoco diè scattato alle 15 e 10 di oggi, 8 settembre. Sul posto sono accorse cinque squadre dei Vigili del fuoco e il capoturno provinciale.tirata fuori dall’Il rogo si è sviluppato al secondo piano di una palazzina. Una volta dentro i soccorritori hanno raggiunto un’rimastadal fumo. La donna è stata tirata fuori dall’abitazione e affidata alle cure dei sanitari del 118. I Vigili del fuoco sono ancora sul posto anche se l’é ormai sotto controllo. Proseguiranno le operazioni di smassamento e verifica della struttura.in una casa a Cerveteri, madre e ...

