(Di giovedì 8 settembre 2022) Mai come nel corso delle ultime settimane, il tema deiè stato così caldo — è proprio il caso di dirlo — e sentito. Infatti, a causa della delicata situazione internazionale, il futuro energetico dell’Italia, ma non solo, appare alquanto incerto. Nella fattispecie, il nuovo piano risparmi di gas e luce varato dal Ministero della Transazione ecologica, prevede una stretta sull’uso deida attuarsi nel corso dei prossimi mesi. Leggi anche: Caro Energia,si prepara: si abbasseranno luci pubbliche e, in arrivo la stretta sui: le novità La stretta sui, prevista dal piano del Ministro Cingolani, è prevista a partire dal mese di ottobre. Secondo il nuovo piano risparmi di gas e luce, oltre ...

CorriereCitta : Riscaldamenti, ecco quando si riaccenderanno i termosifoni a Roma: le date di accensioni per tutte le città - Giacinto_Bruno : Riscaldamenti, ecco quando potremo accendere i termosifoni: il calendario e la mappa dei razionamenti… - infoitinterno : Riscaldamenti, ecco quando potremo accendere i termosifoni - moneypuntoit : ?? Riscaldamenti, ecco quando potremo accendere i termosifoni: il calendario e la mappa dei razionamenti ?? - Larabrusi : Quindi zona E dal 22 ottobre al 7 aprile Trovo ragionevole e fattibile -

... quanto si può risparmiare La stretta sui, con un grado in meno, l'accensione ... leggi anche Ora legale tutto l'anno contro il caro energia:quanto risparmieremmo Ancora, abbassare ...Articolo originale pubblicato su Money.it qui:quando potremo accendere i termosifoni: il calendario e la mappa dei razionamentiMai come nel corso delle ultime settimane, il tema dei riscaldamenti è stato così caldo — è proprio il caso di dirlo — e sentito. Infatti, a causa della delicata situazione internazionale, il futuro e ...Riscaldamento, Bari e provincia: ecco quando (e per quante ore) si potranno accendere i termosifoni. La mappa comune per comune ...