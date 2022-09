Quando si potrà accendere il riscaldamento? (Di giovedì 8 settembre 2022) L'Italia è divisa in sei zone e per ognuna variano i tempi di accensione degli impianti di riscaldamento con le nuove regole per il risparmio energetico. La limitazione è minima nei comuni montani, più ampia per gli altri Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 settembre 2022) L'Italia è divisa in sei zone e per ognuna variano i tempi di accensione degli impianti dicon le nuove regole per il risparmio energetico. La limitazione è minima nei comuni montani, più ampia per gli altri

dansCrypt19 : @MilanNewsit Mi chiedo quando potrà mai rifiatare Leao. - PoveraR : RT @RiganteLeonardo: Questa maniera di recintare un pavimento che ha ceduto è un modo per “rimandare a mai” l’intervento di riparazione? Qu… - maxxsorrento : RT @vice1959: Soltanto la vostra preghiera può evitare il peggio, soltanto la vostra preghiera potrà intenerire il Padre Celeste quando inc… - dddtriple1 : @rulajebreal Che noia,ma la vita la rattrista così tanto?provi ad esplorare ,legga di più,ascolti musica,faccia pel… - PaulCheeks1 : Showtime in NYC. Ho visto scambi e colpi che pensavo di non vedere mai più fuori dai big 3. Carlitos è già adesso… -