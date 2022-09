' Ndrangheta nel Reggino | indagato il sindaco di Scilla Ciccone Sei società sequestrate | 22 arresti Il ruolo del tecnico NOMI

(Di giovedì 8 settembre 2022) Associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni in concorso, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà degli incanti, detenzione e porto di ...

Agenzia_Ansa : Maxi operazione congiunta contro la 'ndrangheta a Cosenza. Eseguite oltre duecento ordinanze cautelari. Ai domicili… - TgrRaiCalabria : Maxi operazione antindrangheta della Dda di Catanzaro nel Cosentino. 202 arresti ordinati dal procuratore Gratteri.… - annadelbello1 : RT @DedeVincenzo: Agenzia ANSA: 'Ndrangheta: operazione carabinieri nel Reggino, 22 arresti. - infoitinterno : 'Ndrangheta, 22 arresti nel reggino - Fabio_V79 : RT @DedeVincenzo: Agenzia ANSA: 'Ndrangheta: operazione carabinieri nel Reggino, 22 arresti. -

... in questo senso, l'avallo della cosca Alvaro e dando vita alla cosiddetta "nuova linea" di '(da qui il nome dato all'operazione)territorio scillese. Secondo la Dda, il gruppo ...... attivo sul territorio di Scilla, ricevendo la consacrazione financo della cosca Alavro di Sinopoli, dando così vita ad una "nuova linea" di 'ovvero a un nuovo assetto criminale...Reggio Calabria: arrestate 22 persone nell’ambito di un’operazione contro il clan Nasone-Gaietti di Scilla. Negli ultimi giorni, condotta un’altra operazione che ha portato all’arresto di altre 33 per ...Blitz dei carabinieri all'alba in provincia di Reggio Calabria. In un'operazione contro la 'ndrangheta denominata "Nuova linea" sono state arrestate, ...