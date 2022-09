Napoli | infortunio Osimhen | ecco i tempi di recupero

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 8 settembre 2022)ha parlato con un giornalista nigeriano rivelandogli l’entità deididel suoVictorha rivelato a Buchi Laba, giornalista sportivo nigeriano, ideldall’subito contro il Liverpool. Victorconfirming to me that he went off just for Precaution. He didn’t pull his hamstring. Just a feel. He can walk freely so not serious. – He said he he will be back 1-2weeks Maximum. Best news of the night. pic.twitter.com/ZBwCMPhPgV— Buchi Laba (@Buchi Laba) September 7, 2022 «Victor mi ha confermato che è stato sostituito soltanto per precauzione. Non ha tirato il tendine del ginocchio. Può camminare liberamente quindi ...