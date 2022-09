Milano: truffa specchietto in zona Fiera, un arresto (Di giovedì 8 settembre 2022) Milano, 8 set. (Adnkronos) - Sorpreso in flagranza a commettere la cosiddetta 'truffa dello specchietto', un 27enne con numerosi precedenti di polizia è stato arrestato ieri a Milano in via Enginardo. L'uomo è stato individuato dagli agenti del commissariato Bonola, impegnati in un servizio di contrasto ai reati predatori, mentre cercava potenziali vittime tra i quartieri Fiera e Bonola. I poliziotti lo hanno seguito, fino ad assistere alla truffa. La tecnica è nota: si simula un finto incidente stradale, con danneggiamento dello specchietto retrovisore. A quel punto, il truffatore cerca dapprima di coinvolgere le assicurazioni, per poi tentare di chiudere la controversia in modo bonario, richiedendo un risarcimento sul posto per il danno ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022), 8 set. (Adnkronos) - Sorpreso in flagranza a commettere la cosiddetta 'dello', un 27enne con numerosi precedenti di polizia è stato arrestato ieri ain via Enginardo. L'uomo è stato individuato dagli agenti del commissariato Bonola, impegnati in un servizio di contrasto ai reati predatori, mentre cercava potenziali vittime tra i quartierie Bonola. I poliziotti lo hanno seguito, fino ad assistere alla. La tecnica è nota: si simula un finto incidente stradale, con danneggiamento delloretrovisore. A quel punto, iltore cerca dapprima di coinvolgere le assicurazioni, per poi tentare di chiudere la controversia in modo bonario, richiedendo un risarcimento sul posto per il danno ...

