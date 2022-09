Meteo, in arrivo un’intensa perturbazione: le previsioni di Giuliacci (Di giovedì 8 settembre 2022) Meteo, in arrivo forti temporali. È questa la previsione fatta dal professor Mario Giuliacci, che sul suo sito ufficiale spiega che nei prossimi giorni assisteremo ad un’intensa perturbazione che porterà un deciso peggioramento del tempo, che si farà sentire soprattutto al nord del nostro Paese. Il maltempo arriverà tra mercoledì 7 e giovedì 8 e a detta dell’esperto attraverserà tutta l’Italia, reduce da una estate da caldo record. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Meteo settembre, il cambio di rotta è imminente: cosa succederà Gli Italiani avranno a che fare con una forte perturbazione atlantica, che sarà palese soprattutto al Nord. “Improvvisi acquazzoni e temporalibagneranno qua e là Alpi, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia ... Leggi su tvzap (Di giovedì 8 settembre 2022), inforti temporali. È questa la previsione fatta dal professor Mario, che sul suo sito ufficiale spiega che nei prossimi giorni assisteremo adche porterà un deciso peggioramento del tempo, che si farà sentire soprattutto al nord del nostro Paese. Il maltempo arriverà tra mercoledì 7 e giovedì 8 e a detta dell’esperto attraverserà tutta l’Italia, reduce da una estate da caldo record. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —>settembre, il cambio di rotta è imminente: cosa succederà Gli Italiani avranno a che fare con una forteatlantica, che sarà palese soprattutto al Nord. “Improvvisi acquazzoni e temporalibagneranno qua e là Alpi, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia ...

DPCgov : ??Giovedì #8settembre ????#allertaARANCIONE in Lombardia e Veneto ???? #allertaGIALLA in 15 regioni ??? Piogge e tempor… - DPCgov : ? In arrivo, dalle prime ore di domenica #4settembre, piogge e temporali al Centro-Sud. ???? Prevista, inoltre, nell… - DPCgov : ? Piogge e temporali in arrivo dalle prime ore di domani al Centro-Sud ???? #allertaGIALLA, giovedì #1settembre, su 1… - immergasitalia : RT @DPCgov: ??Giovedì #8settembre ????#allertaARANCIONE in Lombardia e Veneto ???? #allertaGIALLA in 15 regioni ??? Piogge e temporali in arriv… - autoritadac : RT @DPCgov: ??Giovedì #8settembre ????#allertaARANCIONE in Lombardia e Veneto ???? #allertaGIALLA in 15 regioni ??? Piogge e temporali in arriv… -