Mattarella | “Forte pressione su Mosca attraverso le sanzioni”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro con il presidente albanese,ha detto che: “L’aumento del prezzo dell’energia richiede un ripensamento collettivo sulle fonti di approvvigionamento”. Tra Albania e Italia c’è “grande sintonia, amicizia e collaborazione”. Tra Tirana e Roma permane un “legame reso ancora piùdalla comune appartenenza alla Nato e, tra breve, dalla comune appartenenza all’Unione Europea. Noi abbiamo accolto con grande soddisfazione il raggiungimento, da parte dell’Albania, del traguardo storico e importante dell’apertura dei negoziati per l’adesione lo scorso 19 luglio. La Ue ha saputo onorare, anche se con qualche ritardo, le promesse fatte al popolo albanese. E’ una tappa importante, che è motivo di grande soddisfazione e compiacimento per quei Paesi che, come l’Italia, hanno ...

Roberto54851745 : Ma vai a casa Mattarella,Italia per forte pressione attraverso le sanzioni - Ultima Ora - ANSA - solo_pi_ : Mattarella: 'Invasione russa scellerata' Per il Capo dello Stato 'occorre mantenere una forte pressione su Mosca co… - 38grammi : - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Mattarella 'Mantenere forte pressione su Russia con sanzioni' - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mattarella 'Mantenere forte pressione su Russia con sanzioni' - -

È necessario mantenere unapressione sulla Russia e per farlo la strada è quella di continuare con le sanzioni per poter ... il presidente della Repubblica, Sergio, è tornato oggi a ...Per il Capo dello Stato 'occorre mantenere unapressione su Mosca con le sanzioni'. Gas, von der Leyen: 'L'Ue proporrà il price ...L'ansia da sondaggi gioca brutti scherzi, il segretario del Pd tira in ballo a sproposito il capo dello Stato e mina la terzietà dell'istituzione.La guerra in Ucraina giunge al 197esimo giorno. controllato dai russi. Il presidente Mattarella sottolinea come sia necessario mantenere una forte pressione sulla Russia con le sanzioni e definisce "s ...