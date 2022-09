Luisa Ranieri | una splendida sirena in costume

Leggi su diredonna

(Di giovedì 8 settembre 2022)è una delle attrici più talentuose del cinema italiano. Nata con il celebre spot televisivo del tè al limone in cui recitava il tormentone “Antò fa caldo”, la donna è riuscita con tenacia e passione a imporsi nel panorama cinematografico italiano ma anche a conquistare il cuore dei fan con fiction come Le indagini di Lolita Lobosco. In questa serie Tv, tratta dai libri di Gabriella Genisi,interpreta un’attraente vicequestore che non rinuncia, nonostante la particolarità del lavoro, alle scarpe con tacco 12 e a un’idea moderna di femminilità.è sposata con Luca Zingaretti, attore di talento celebre per aver interpretato il Commissario Montalbano. La coppia ha due figlie, Emma e Bianca, che raramente appaiono sui social. L’attrice infatti è da sempre attenta a ...