LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 7-6 5-7 3-6, US Open 2022 in DIRETTA: Jannik cede dopo una maratona epica. Tanta amarezza per l’azzurro (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PREcedeNTI TRA Sinner E Alcaraz 8:55 Termina qui anche la nostra DIRETTA LIVE scritta di Sinner-Alcaraz. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona giornata. 8:53 Match epico, in cui entrambi i giocatori hanno giocato oltre i limiti dell’immaginabile. Sinner ha sfiorato la vittoria, lottando anche nel quinto set, ma non è bastato. Troppi i doppi falli dell’azzurro, ben 11, ed appena il 45% di punti vinti con la seconda palla. Le statistiche però quest’oggi lasciano il tempo che trovano. CARLOS Alcaraz b. Jannik Sinner 6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3. Finisce qui, con una ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PRENTI TRA8:55 Termina qui anche la nostrascritta di. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona giornata. 8:53 Match epico, in cui entrambi i giocatori hanno giocato oltre i limiti dell’immaginabile.ha sfiorato la vittoria, lottando anche nel quinto set, ma non è bastato. Troppi i doppi falli del, ben 11, ed appena il 45% di punti vinti con la seconda palla. Le statistiche però quest’oggi lasciano il tempo che trovano. CARLOSb.6-3 6-7 (7) 6-7 (0) 7-5 6-3. Finisce qui, con una ...

paoloigna1 : La rivincita di #Alcaraz e #Sinner avrà tempo di metabolizzare i suoi errori - sport_viterbo : LA NOTTE AMERICANA DEL TENNIS, LA MARATONA TRA SINNER E ALCARAZ … - zazoomblog : LIVE Sinner-Alcaraz 3-6 7-6 7-6 5-7 3-4 US Open 2022 in DIRETTA: controbreak dello spagnolo nel quinto set -… - Androgine33 : RT @zazoomblog: LIVE – Sinner-Alcaraz 3-6 7-6(7) 7-6(0) 5-7 3-3 quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alcaraz #7-6… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Alcaraz 3-6 7-6(7) 7-6(0) 5-7 3-3 quarti di finale US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Alca… -