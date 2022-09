La cantante curda Aynur Dogan | «L’incontro tra culture è un antidoto ai pregiudizi»

DOVE Viaggi

La scorsa primavera il castello ha ospitato la poetessaBejan Matur, qui di passaggio per ... "Laamericana Esperanza Spalding è stata a Civitella nel 2018 e qui ha realizzato parte dell'...È comunque probabile che quello più noto in assoluto sia Freddie Mercury , il celeberrimo... Un gruppo di musicisti della regionedell'Iran durante le celebrazioni in vista del Nowruz a ... A Capri per ascoltare il Canto delle Sirene, torna la seconda edizione del Festival Internazionale Dall'8 al 24 settembre Capri e Anacapri saranno il palcoscenico del Canto delle Sirene, la seconda edizione della kermesse musicale e teatrale diretta da Geppy Gleijeses. 12 eventi in luoghi magnifici ...A Capri dall’8 al 24 settembre si terrà “Il Canto delle Sirene” il Festival Internazionale di Capri diretto da Geppy Gleijeses che con 12 eventi ospitati in siti d’arte e ...