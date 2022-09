In Serie A piaceva anche a Napoli e Lazio, altro acquisto del Galatasaray! (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre i movimenti in entrata nei maggiori campionati europei sono fermi, continua imperterrito il calciomercato del Galatasaray. Sul proprio account Twitter, infatti, il club turco ha ufficializzato l’acquisto di Milot Rashica, il quale ha firmato un contratto da due anni con opzione per il terzo. calciomercato Rashica Galatasaray L’attaccante kosovaro, durante la sessione estiva di calciomercato, era finito anche sotto la lente di Napoli e Lazio. Rashica può vantare ben 241 partite disputate in carriera, condite da 42 gol e 46 assist, vestendo le maglie di Vitesse, Werder Brema e Norwich. Il Galatasaray, dunque, non si pone limiti; la dirigenza durante questa sessione di calciomercato ha regalato ai tifosi profili di grande caratura internazionale come Torreira, Mertens e Icardi. Ora la ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre i movimenti in entrata nei maggiori campionati europei sono fermi, continua imperterrito il calciomercato del Galatasaray. Sul proprio account Twitter, infatti, il club turco ha ufficializzato l’di Milot Rashica, il quale ha firmato un contratto da due anni con opzione per il terzo. calciomercato Rashica Galatasaray L’attaccante kosovaro, durante la sessione estiva di calciomercato, era finitosotto la lente di. Rashica può vantare ben 241 partite disputate in carriera, condite da 42 gol e 46 assist, vestendo le maglie di Vitesse, Werder Brema e Norwich. Il Galatasaray, dunque, non si pone limiti; la dirigenza durante questa sessione di calciomercato ha regalato ai tifosi profili di grande caratura internazionale come Torreira, Mertens e Icardi. Ora la ...

