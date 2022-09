Il calcio non fa sconti, la vera storia dell'esonero choc di Mihajlovic: quello che nessuno dice (Di giovedì 8 settembre 2022) E adesso, il dibattito è aperto. Tutti a cercare la verità, l'essenza della scelta del Bologna Football Club: ha fatto bene a esonerare Sinisa Mihajlovic? Oppure ha messo in atto una strategia cinica, legata esclusivamente alla realtà tecnica della squadra, tenendo conto della classifica attuale della squadra e non delle condizioni dell'uomo? Visto che stiamo parlando, appunto, di un uomo di calcio, come ama essere definito Sinisa, prima di tutto i fatti: da ieri il tecnico serbo non è più l'allenatore del Bologna. Durante un incontro che si è tenuto a Roma, dove si trovava per una giornata di riposo dopo il deludente pareggio di La Spezia e dopo l'ennesimo delicato controllo medico a cui si sottopone da anni, presenti anche l'Ad Fenucci, il direttore ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) E adesso, il dibattito è aperto. Tutti a cercare la verità, l'essenzaa scelta del Bologna Football Club: ha fatto bene a esonerare Sinisa? Oppure ha messo in atto una strategia cinica, legata esclusivamente alla realtà tecnicaa squadra, tenendo contoa classifica attualea squadra e none condizioni'uomo? Visto che stiamo parlando, appunto, di un uomo di, come ama essere definito Sinisa, prima di tutto i fatti: da ieri il tecnico serbo non è più l'allenatore del Bologna. Durante un incontro che si è tenuto a Roma, dove si trovava per una giornata di riposo dopo il deludente pareggio di La Spezia e dopo l'ennesimo delicato controllo medico a cui si sottopone da anni, presenti anche l'Ad Fenucci, il direttore ...

