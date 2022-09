Fiorentina, Daspo a un tifoso dopo il match con la Juve: indossava la maglia del Liverpool (Di giovedì 8 settembre 2022) Daspo per un tifoso della Fiorentina che nella partita contro la Juventus si è presentato in tribuna con la maglia del Liverpool Secondo quanto riportato da La Nazione, è stato punito con il Daspo per due anni il tifoso della Fiorentina che nel corso del match contro la Juventus ha indossato la maglia del Liverpool in tribuna. Un chiaro riferimento alla tragedia dell’Heysel del 1985, che portò alla morte di 39 tifosi bianconeri. Questa è stata dunque la decisione della Questura dopo quanto accaduto allo Stadio Franchi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022)per undellache nella partita contro lantus si è presentato in tribuna con ladelSecondo quanto riportato da La Nazione, è stato punito con ilper due anni ildellache nel corso delcontro lantus ha indossato ladelin tribuna. Un chiaro riferimento alla tragedia dell’Heysel del 1985, che portò alla morte di 39 tifosi bianconeri. Questa è stata dunque la decisione della Questuraquanto accaduto allo Stadio Franchi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

