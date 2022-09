Europa League, Omonia Sheriff interrotta per lancio di oggetti: colpito l’assistente (Di giovedì 8 settembre 2022) Partita sospesa quella tra Omonia e Sheriff per lancio di oggetti da parte dei tifosi di casa sotto 0-2 nel punteggio Partita sospesa quella tra Omonia e Sheriff per lancio di oggetti da parte dei tifosi di casa sotto 0-2 nel punteggio. Tanti gli oggetti lanciati, tra cui delle bottigliette che hanno colpito in testa l’assistente dell’arbitro. A far infuriare i tifosi di casa il gol e l’esultanza dell’attaccante dello Sheriff Atiemwen, nonché ex della partita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Partita sospesa quella traperdida parte dei tifosi di casa sotto 0-2 nel punteggio Partita sospesa quella traperdida parte dei tifosi di casa sotto 0-2 nel punteggio. Tanti glilanciati, tra cui delle bottigliette che hannoin testadell’arbitro. A far infuriare i tifosi di casa il gol e l’esultanza dell’attaccante delloAtiemwen, nonché ex della partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

