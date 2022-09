Emma Marrone denuncia gravissime mancanze di rispetto e fa un appello: cosa è successo? (Video) (Di giovedì 8 settembre 2022) Com’è noto, qualche giorno fa la cantante Emma Marrone ha perso il padre Rosario. Ha avuto un’ondata di solidarietà (per esempio quella amiche e colleghe Alessandra Amoroso ed Elisa, che ha voluto intonare per lei sul palco la struggente “Halleluja” di Leonar Cohen, e persino dal suo ex Stefano De Martino), ma purtroppo ci sono state anche odiose situazioni, che hanno acuito il dolore dell’artista. Si sono verificate durante i funerali del genitori e sui social: cosa è successo? La reazione di Emma non si è fatta attendere e l’ex stella di “Amici” di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo ha anche lanciato un appello. Lo sfogo di Emma Marrone per quello che è successo alle esequie Emma, tornata su Instagram pochi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 8 settembre 2022) Com’è noto, qualche giorno fa la cantanteha perso il padre Rosario. Ha avuto un’ondata di solidarietà (per esempio quella amiche e colleghe Alessandra Amoroso ed Elisa, che ha voluto intonare per lei sul palco la struggente “Halleluja” di Leonar Cohen, e persino dal suo ex Stefano De Martino), ma purtroppo ci sono state anche odiose situazioni, che hanno acuito il dolore dell’artista. Si sono verificate durante i funerali del genitori e sui social:? La reazione dinon si è fatta attendere e l’ex stella di “Amici” di Maria De Filippi e del Festival di Sanremo ha anche lanciato un. Lo sfogo diper quello che èalle esequie, tornata su Instagram pochi ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | Emma Marrone: 'Basta speculazioni su mio padre e sui vaccini, aveva la leucemia'. La cantante ringrazia i f… - DavidPuente : No vax sciacalli - LaStampa : Emma Marrone: 'Mio papà morto non per colpa dei vaccini, ma di leucemia' - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Emma Marrone: 'Basta speculazioni su mio padre e sui vaccini, aveva la leucemia'. La cantante ringrazia i fan per… - iiris_sergii03 : RT @Emmanuelachiara: Comunque in molti dovrebbero prendere esempio da emma Piu' persone come Emma marrone al mondo non sarebbe male. ???? -