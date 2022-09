Elisabetta | due giorni fa la stretta di mano con la neo-premier britannica

alltoogoIden : quando morì la regina vittoria nel 1901, due giorni prima dissero che stava molto male proprio come con elisabetta - F4IRYR0SlE : immaginate se la regina elisabetta ha aspettato due anni per il cb delle pinks e adesso forse manco ci arriva - Lecosebellerit1 : @Ermy77625982 @Lucyinthesky_77 @mary_15009 Ahaha se pp avesse perso la testa per lei non le avrebbe dato un calcio… - Frances54325203 : RT @enricoI00: Piero Angela e Elisabetta sono due delle colonne degli immortali assieme a Keith Richards, Mick Jagger e Berlusconi. TIC T… - Cucuzinho7 : RT @enricoI00: Piero Angela e Elisabetta sono due delle colonne degli immortali assieme a Keith Richards, Mick Jagger e Berlusconi. TIC T… -

E' allarme nel Regno Unito per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta II, annunciate da Buckingham Palace. La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo. I medici della regina Elisabetta II si dicono "preoccupati" per lo stato di salute della sovrana.