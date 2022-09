Elezioni: sondaggio Porta a porta, c.destra al 45,3% con 348 seggi totali (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - Per il campione di Euromedia, Fratelli d'Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 24,7 %. Al secondo posto il Pd 21,8%, seguono il M5S con il 13%, la Lega con l'11,8%, Azione - Italia Viva 7,8%, Forza Italia al 7, 2, Alleanza Verdi e Sinistra 3,8%, Italexit per l'Italia 2,6%, +Europa 1,7%, Noi Moderati 1,6%, Impegno Civico 1%. E' quanto risulta dal sondaggio per porta a porta pubblicato oggi e realizzato da Euromedia Research relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale. Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FDI-LEGA-FI- NOI MODERATI) raggiungerebbe il 45,3% mentre il Centrosinistra (PD-ALLEANZA VERDI E SINISTRA, + EUROPA, IMPEGNO CIVICO) il 28,3%. L'astensione sarebbe del 35%. Sempre secondo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set (Adnkronos) - Per il campione di Euromedia, Fratelli d'Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 24,7 %. Al secondo posto il Pd 21,8%, seguono il M5S con il 13%, la Lega con l'11,8%, Azione - Italia Viva 7,8%, Forza Italia al 7, 2, Alleanza Verdi e Sinistra 3,8%, Italexit per l'Italia 2,6%, +Europa 1,7%, Noi Moderati 1,6%, Impegno Civico 1%. E' quanto risulta dalperpubblicato oggi e realizzato da Euromedia Research relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale. Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centro(FDI-LEGA-FI- NOI MODERATI) raggiungerebbe il 45,3% mentre il Centrosinistra (PD-ALLEANZA VERDI E SINISTRA, + EUROPA, IMPEGNO CIVICO) il 28,3%. L'astensione sarebbe del 35%. Sempre secondo il ...

