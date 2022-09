(Di giovedì 8 settembre 2022) Parla il fondatore della piattaforma digitale dove si può, in modo facile e anche soltanto 1 euro in azioni frazionate, Etf, criptovalute, indici di cripto e metalli preziosi

SonoLaChioda : Demuth: “Ho creato Bitpanda perché tutti possano investire” - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Demuth: “Ho creato Bitpanda perché tutti possano investire”. - LaStampa : Demuth: “Ho creato Bitpanda perché tutti possano investire”. - ITItalianTech : Demuth: “Ho creato Bitpanda perché tutti possano investire” -

la Repubblica

Questa è la storia di un uomo che sognava di fare il capitano di nave e che poi ha fondato Bitpanda . Una piattaforma digitale dove si può investire, in modo facile e anche soltanto 1 euro in azioni ...Se si è scelto l'addebito diretto SEPA come metodo di pagamento e si èun nuovo conto ... Fondata nel 2014 a Vienna, in Austria, da Eric, Paul Klanschek e Christian Trummer, Bitpanda ... Demuth: “Ho creato Bitpanda perché tutti possano investire” Parla il fondatore della piattaforma digitale dove si può investire, in modo facile e anche soltanto 1 euro in azioni frazionate, Etf, criptovalute, ...