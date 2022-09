Covid in Campania, 1.435 casi e nove morti: l'indice di contagio all'11,53% ma risalgono i ricoveri (Di giovedì 8 settembre 2022) Diminuisce il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.435 positivi su 12.445 tamponi esaminati, 104 in... Leggi su ilmattino (Di giovedì 8 settembre 2022) Diminuisce il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.435 positivi su 12.445 tamponi esaminati, 104 in...

