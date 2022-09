Comune di Trezzano Sul Naviglio | Concorso per 2 Istruttori Direttivi

(Di giovedì 8 settembre 2022) IldiSulha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Tecnico, per l’area infrastrutture, categoria D1. L’assunzione è finalizzata all’inserimento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare all'area infrastrutture deldisulper l'area infrastrutture. Requisiti ed Invio della Domanda Per l'ammissione alla selezione gli/le aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea previsto nel bando. Termine di ...

Mi-Lorenteggio

... si parte da Cusago nel fine settimana del 10 - 11 settembre per raggiungere uno degli eventi del mese 'Treciano Medioevo Festival' che si svolgerà nel Parco del Centenario deldisul ...Non sono, inoltre, ancora scaduti i termini per il concorso pubblico per diplomati deldisul Naviglio. Si devono coprire, in particolare, tre posti come Agente di Polizia Locale e ... Trezzano sul Naviglio. Incontri, feste, sagre parrocchiali, esibizioni, tornei e tanto altro nella 52^ edizione dell'Autunno Trezzanese - PROGRAMMA - MI-LORENTEGGIO.COM - LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA, POLITICA, ANNUNCI, SPORT, FOTO E VI Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Al via i lavori per la realizzazione di una vasca volano e di prima pioggia a Trezzano: fino a maggio 2022 restringimenti lungo la Nuova Vigevanese ...