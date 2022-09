Carlo diventa Re d’Inghilterra, si chiamerà Carlo III: «Grande tristezza per la morte della mia amata madre» (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo la morte della mamma, la Regina Elisabetta, il principe Carlo diventa Re d’Inghilterra: le sue prime parole sono di Grande dolore. E in serata emerge anche quale sarà il suo nome da sovrano: sarà noto con il nome di Carlo III, ha confermato Clarence House dopo che già la premier britannica Liz Truss lo aveva chiamato così nel suo discorso alla nazione in seguito alla scomparsa della sovrana. «La morte della mia amata madre è un momento di Grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia», dice. «So che la sua morte sarà profondamente sentita in tutto il Paese, il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 8 settembre 2022) Dopo lamamma, la Regina Elisabetta, il principeRe: le sue prime parole sono didolore. E in serata emerge anche quale sarà il suo nome da sovrano: sarà noto con il nome diIII, ha confermato Clarence House dopo che già la premier britannica Liz Truss lo aveva chiamato così nel suo discorso alla nazione in seguito alla scomparsasovrana. «Lamiaè un momento diper me e per tutti i membrimia famiglia», dice. «So che la suasarà profondamente sentita in tutto il Paese, il ...

