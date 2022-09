Can Yaman ha parlato di vere e proprie aggressioni: brutto episodio (Di giovedì 8 settembre 2022) ; le parole dell’attore non sono passate inosservate. Parata di star sul red carpet della 79 esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. E tra le ‘coppie’ più attese del Lido c’era senza dubbio quella formata da Can Yaman e Francesca Chillemi. Una coppia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 8 settembre 2022) ; le parole dell’attore non sono passate inosservate. Parata di star sul red carpet della 79 esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. E tra le ‘coppie’ più attese del Lido c’era senza dubbio quella formata da Cane Francesca Chillemi. Una coppia L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - IOdonna : Ma i due, alla Mostra per la fiction 'Viola come il mare', sono tutt'altro che una coppia - vogue_italia : Al Festival di Venezia arrivano Penelope Cruz, Can Yaman, Drusilla Foer e... scoprite gli altri nomi! - BYCanY1 : RT @CYworldteam: ?New post @/ph_denisjaxl? Alcuni miei scatti di Can Yaman alla Mostra del Cinema. La coppia più ricercata alla 79° Mostra… - CanyamanKa : RT @CClub1989: #canyamanforchildren 'Vogliamo condividere con voi questo messaggio d'amore. Quello che stiamo realizzando assieme è immens… -