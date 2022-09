Calcio | Champions Onana ' Rialzarsi obbligatorio | daremo l' anima'

SkySport : NAPOLI-LIVERPOOL 4-1 Risultato finale ? ? rig. #Zielinski (5’) ? #Anguissa (31’) ? #Simeone (44’) ? #Zielinski (47’… - Gazzetta_it : Klopp: 'Abbiamo fatto ridere' #NapoliLiverpool - SkySport : INTER-BAYERN MONACO 0-2 Risultato finale ? ? #Sané (25’) ? #DAmbrosio aut. (66’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE - 1^ giornata… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Barigelli: 'Champions? Il Napoli è una delle squadre che più mi ha impressionato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Napoli-Liverpool, arrestati due tifosi inglesi in evidente stato di alterazione -

Eurosport IT

Così Andrè Onana il giorno dopo la sconfitta interna contro il Bayern nella prima giornata diLeague, per lui gara d'esordio al Meazza con la maglia dell'Inter. - foto LivePhotoSport - . ...Mio padre sostiene da sempre che per capire ilnon occorre averlo giocato, non serve ... La dimensione dell'Inter è l'Europa League, per laoccorrono altri giocatori… e ... Calcio, Champions League: Allegri: "Buon secondo tempo, ma siamo arrabbiati per le occasioni perse" 'La mia prima partita un sogno avverato, uniti ci rialzeremo', dice il portiere dell'Inter MILANO (ITALPRESS) - 'Cadere è consentito, ...Denunciati quattro tifosi inglesi: hanno creato caos e paura per la città di Napoli dopo la partita di Champions League ...