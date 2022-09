“Cafone!” | volto storico di Uomini e Donne si scaglia contro Alex Belli

(Di giovedì 8 settembre 2022) Uno dei volti storici diin queste ore ha deciso dirsi. L’attore è stato apostrofato come “cafone”. Ancora nell’occhio del mirino, preso di mira anche da una delle indimenticabili protagoniste di. Infatti la dama ha definito l’attore di CentoVetrine come ‘Cafone’: scopriamo cos’è L'articolo proviene da Inews24.it.

RiccardoDiSte11 : @Drake66010832 @neilforcox @ladyonorato Servono anni e anni per capire certe cose. Ma voi non ci arrivate. Il mio p… -

Fortementein.com

... bifolco, politicamente scorretto: in pratica, uno scumbag, un rifiuto, un reietto, un, uno ... in cui ogni curva del, ogni dente dissestato, ogni toppa su un giubbino smanicato di jeans ......Alfonso Signorini ci aveva taggato rendendo nota la replica a Simone Rugiati da parte di un... Prosegue l'ex dell'Isola: Molto, consentitemi questo termine. Va bene così però vorrei ... Iva Zanicchi sbotta: "siete diventati così cafoni”. Ecco le dure parole della cantante Alex Belli si scaglia contro Orietta Berti. L'ex gieffino, in un tweet, si è detto contrario al ruolo di opinionista della cantate al GFVIP.Karina Cascella e Patrizia Groppelli, note opinioniste della tv, si scagliano contro Alex Belli per le sue dichiarazioni su Orietta Berti ...