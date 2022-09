Besiktas, UFFICIALE: Redmond dal Southampton (Di giovedì 8 settembre 2022) Ultimo giorno di mercato in Turchia e il Besiktas si regala l'esterno classe 1994 Nathan Redmond. Il giocatore arriva dal Southampton. Be?ikta?’a ho... Leggi su calciomercato (Di giovedì 8 settembre 2022) Ultimo giorno di mercato in Turchia e ilsi regala l'esterno classe 1994 Nathan. Il giocatore arriva dal. Be?ikta?’a ho...

Cucciolina96251 : RT @corradone91: UFFICIALE: l'#UEFA sanziona #Milan, #Monaco, #Roma, #Besiktas, #Inter, #Juventus, #OM e #PSG per violazioni al Fair-Play F… - Inter_Beneamata : RT @corradone91: UFFICIALE: l'#UEFA sanziona #Milan, #Monaco, #Roma, #Besiktas, #Inter, #Juventus, #OM e #PSG per violazioni al Fair-Play F… - OnorioFerraro : RT @corradone91: UFFICIALE: l'#UEFA sanziona #Milan, #Monaco, #Roma, #Besiktas, #Inter, #Juventus, #OM e #PSG per violazioni al Fair-Play F… - forzagranata1 : RT @corradone91: UFFICIALE: l'#UEFA sanziona #Milan, #Monaco, #Roma, #Besiktas, #Inter, #Juventus, #OM e #PSG per violazioni al Fair-Play F… - coraline222222 : RT @corradone91: UFFICIALE: l'#UEFA sanziona #Milan, #Monaco, #Roma, #Besiktas, #Inter, #Juventus, #OM e #PSG per violazioni al Fair-Play F… -