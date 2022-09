Apple iPhone 14 e Watch 8 - La funzione Crash Detection rileva gli incidenti e chiama i soccorsi (Di giovedì 8 settembre 2022) Con l'introduzione dei nuovi iPhone 14 e Watch 8, Apple ha presentato l'inedita funzione Crash Detection: si tratta di un applicativo integrato nei sistemi operativi iOS 16 e WatchOS9, progettato appositamente per segnalare un incidente stradale e poter allertare automaticamente i soccorsi attraverso la connessione 5G o wi-fi. Il sistema si attiva con un messaggio della durata di 10 secondi ed in assenza di un feedback da parte dell'utente avvia la procedura di soccorso. L'intelligenza artificiale per analizzare gli incidenti reali. I device sono in grado di controllare la pressione dell'aria, la posizione GPS, l'accelerazione e persino i rumori forti associati a un incidente. L'insieme di questi dati viene analizzato in tempo reale ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 settembre 2022) Con l'introduzione dei nuovi14 e8,ha presentato l'inedita: si tratta di un applicativo integrato nei sistemi operativi iOS 16 eOS9, progettato appositamente per segnalare un incidente stradale e poter allertare automaticamente iattraverso la connessione 5G o wi-fi. Il sistema si attiva con un messaggio della durata di 10 secondi ed in assenza di un feedback da parte dell'utente avvia la procedura di soccorso. L'intelligenza artificiale per analizzare glireali. I device sono in grado di controllare la pressione dell'aria, la posizione GPS, l'accelerazione e persino i rumori forti associati a un incidente. L'insieme di questi dati viene analizzato in tempo reale ...

