"Un calcio nel c***o". Vittorio Feltri e il gas russo, una brutale verità | Video (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vittorio Feltri non è preoccupato per la crisi del gas: "Già tempo fa ho provveduto a mettere sul tetto di casa mia un impianto fotovoltaico che mi garantirà una fornitura sufficiente". Eppure il direttore editoriale di Libero, ospite di Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, tiene a fare una precisazione: "Voglio segnalare agli italiani che per fare un'operazione del genere, occorre molta pazienza". Per lui infatti "nonostante tutti parlino di energia rinnovabile, non c'è nessuno che ti aiuta a crearla, è questo il vero problema". Come da lui ricordato nella puntata di mercoledì 7 settembre su La7, avremmo potuto munirci di questi impianti da tempo, "quindi non riesco a capire perché dobbiamo vivere nel Medioevo per colpa degli imbecilli che hanno guidato questo Paese". "Imbecilli" ai quali il giornalista imputa l'incapacità di "sburocratizzare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022)non è preoccupato per la crisi del gas: "Già tempo fa ho provveduto a mettere sul tetto di casa mia un impianto fotovoltaico che mi garantirà una fornitura sufficiente". Eppure il direttore editoriale di Libero, ospite di Myrta Merlino a L'Aria Che Tira, tiene a fare una precisazione: "Voglio segnalare agli italiani che per fare un'operazione del genere, occorre molta pazienza". Per lui infatti "nonostante tutti parlino di energia rinnovabile, non c'è nessuno che ti aiuta a crearla, è questo il vero problema". Come da lui ricordato nella puntata di mercoledì 7 settembre su La7, avremmo potuto munirci di questi impianti da tempo, "quindi non riesco a capire perché dobbiamo vivere nel Medioevo per colpa degli imbecilli che hanno guidato questo Paese". "Imbecilli" ai quali il giornalista imputa l'incapacità di "sburocratizzare ...

