Truss ai Comuni | insieme a opposizione contro Putin

Starmer ha attaccato sul no dia extra tasse sui profitti delle grandi aziende; tasse che la premier ha insistito a definire controproducenti pur promettendo interventi per alleggerire le ...La neo primo ministro britannica Lizha approntato il suo nuovo gabinetto sostituendo apparentemente i sostenitori dell'ex ... leader della Camera deie Lord presidente del consiglio Jake ...(ANSA) - LONDRA, 07 SET - Scontro sulla crisi economica ed energetica, sintonia sula volontà di contrastare 'la spaventosa' guerra della Russia ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...