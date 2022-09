Tennis | Bertolucci | ' Sinner per battere Alcaraz deve servire bene e comandare il gioco'

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. - (Adnkronos) - "Jannik sin qui non ha giocato il suomigliore, se non a sprazzi e contronon parte favorito, direi 60-40 per lo spagnolo. Detto questo non parte battuto. Ad incoraggiarlo anche il fatto che lo ha sconfitto sull'erba di Wimbledon un paio di mesi fa e sulla terra di Umago poco dopo". Così all'Adnkronos l'ex capitano azzurro di Coppa Davis Paoloin merito all'atteso quarto di finale dello Us Open che opporrà Jannika Carlos. "Per il nostro giocatore sarà fondamentale-sottolinea l'ex numero 12 del mondo-,mettere almeno il 60% di prime palle, contro Ivashka è stato sotto il 50% e se così fosse anche questa volta sarebbe un bel problema e poi dovrà ...

Pallavolo al centro con le azzurre campionesse del mondo del 2002 (Togut, Piccinini e Lo Bianco), e per il tennis incontro con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci e la mitica Squadra che vinse la ... Prima del loro avvento infatti il tennis italiano era riuscito ad esprimersi a così ad alto livello ... e Orlando Sirola (semifinalista) e nel 1973 con Adriano Panatta (in semifinale) e Paolo...