Sophie Codegoni, il web la accusa di “rubare” le foto che posta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il web accusa Sophie Codegoni Agli utenti del web non sfugge proprio nulla! A finire sotto la lente d’ingrandimento è Sophie Codegoni. Stavolta non per la sua vita sentimentale con Alessandro Basciano o qualche gossip del momento, ma per un altro motivo. Alcuni, tra i più attenti, hanno osservato con attenzione degli scatti presenti sul L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il webAgli utenti del web non sfugge proprio nulla! A finire sotto la lente d’ingrandimento è. Stavolta non per la sua vita sentimentale con Alessandro Basciano o qualche gossip del momento, ma per un altro motivo. Alcuni, tra i più attenti, hanno osservato con attenzione degli scatti presenti sul L'articolo proviene da Novella 2000.

FEDERIC89560529 : Buongiorno ??????..... Il tappeto rosso vi aspetta ... Noi non vediamo l'ora... Sarete meravigliosi, splendidi e fa… - basciagonilove_ : RT @KeterinJ: Dormire insieme e sentire i nostri cuori e respiri e annusarti e dirti fino all'infinito quella parola che faceva tanto pa… - Nicole52897238 : RT @aleff82: Lo show in ????mobile … quante risate vi siete fatti e quante ne avete fatto fare a noi ????????.Grazie @ALEBASCIANO22 e @Sophie_cod… - PandisciaRita : @AleSophieamore @Monica75986598 @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni In bocca al lupo piccolino inizia x te una nuova avventura...???? - Frances99991352 : @Mary8291819655 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Basci fa il serio???????? -