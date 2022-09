Sicilia, il caso Montallegro: nel comune in provincia di Agrigento un morto su due è deceduto per tumore (Di mercoledì 7 settembre 2022) Approda alla Camera dei deputati la questione di un piccolo paese Siciliano, Montallegro, dove – a dispetto del nome – si conta un morto di tumore su due tra coloro che sono deceduti dal 2000 al 2020. In questo periodo di tempo, infatti, nel piccolo comune in provincia di Agrigento sono 560 le persone decedute in totale: di queste ben 252 sono state uccise da un tumore. Fuori dai canali ufficiali (i registri tumori della provincia sono fermi a quasi dieci anni fa) la lista è stata richiesta dalla Pro Loco della città, al sostituto del sindaco, visto che il comune è commissariato. Analizzando i dati, anno per anno il dato risulta in crescita: nel 2018, su 28 morti 16 sono avvenute per neoplasie; nel 2019 su 32 decessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Approda alla Camera dei deputati la questione di un piccolo paeseno,, dove – a dispetto del nome – si conta undisu due tra coloro che sono deceduti dal 2000 al 2020. In questo periodo di tempo, infatti, nel piccoloindisono 560 le persone decedute in totale: di queste ben 252 sono state uccise da un. Fuori dai canali ufficiali (i registri tumori dellasono fermi a quasi dieci anni fa) la lista è stata richiesta dalla Pro Loco della città, al sostituto del sindaco, visto che ilè commissariato. Analizzando i dati, anno per anno il dato risulta in crescita: nel 2018, su 28 morti 16 sono avvenute per neoplasie; nel 2019 su 32 decessi ...

Agenzia_Ansa : Primo trapianto di utero in Italia, è nata una bambina a Catania, la donatrice è una donna deceduta. È il sesto cas… - g_sr : @huchukato @sonoilgrinch @humarius @pomar82 Sì avevo la prescrizione del gliatilin (o come cacchio si chiamava) rip… - iannetts70 : RT @mbx1900: Stamattina ho girato a chi di dovere una foto di un avviso sulla porta di una scuola in Sicilia e la DS ha ricevuto un cazziat… - OssaniAnna : RT @EdoardoBuffoni: Dopo il Ministero dell'Innovazione a Milano e quello del Mare in Sicilia (cit. Salvini), proponi anche tu dicasteri a c… - mbx1900 : Stamattina ho girato a chi di dovere una foto di un avviso sulla porta di una scuola in Sicilia e la DS ha ricevuto… -