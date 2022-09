Sara Cunial: tutto sulla parlamentare e fondatrice no vax di Vita insieme (Di mercoledì 7 settembre 2022) La parlamentare che ha fatto tanto discutere per via delle sue teorie complottiste e delle sue credenze antiscientifiche fonda un nuovo partito chiamato Vita insieme. Cosa sappiamo su di lei? su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lache ha fatto tanto discutere per via delle sue teorie complottiste e delle sue credenze antiscientifiche fonda un nuovo partito chiamato. Cosa sappiamo su di lei? su Donne Magazine.

kasparovskarpov : @todorov_denis Sono elezioni fasulle.Per esempio Vita di Sara Cunial nn ha potuto raccogliere le firme per le circo… - kasparovskarpov : Molti nuovi partiti non hanno potuto raccogliere le firme x le circoscrizioni estere (avevano pochi giorni) Vita di… - kasparovskarpov : @myrtamerlino @Ariachetira @pbersani Molti nuovi partiti non hanno potuto raccogliere le firme x le circoscrizioni… - Rita06297204 : RT @raoh5969: @CarloCalenda invita a votare chiunque come @borghi_claudio e come la leader di @VotaLaVITA Sara Cunial. Interessante come a… - AFTERCOPERNICUS : RT @raoh5969: @CarloCalenda invita a votare chiunque come @borghi_claudio e come la leader di @VotaLaVITA Sara Cunial. Interessante come a… -