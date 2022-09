Salisburgo-Milan 1-1 | “Un punto e rimpianti” | UCL News

AntoVitiello : ??? Il corteo della Curva Sud del #Milan nei pressi della Red Bull Arena di #Salisburgo #ChampionsLeague @MilanNewsit - AntoVitiello : Il #Milan è arrivato allo stadio del #Salisburgo @MilanNewsit #ChampionsLeague - AntoVitiello : ?? Partita rognosa a #Salisburgo, ritmi alti, ma il punto del #Milan non è da buttare. #Saelemaekers e #Leao i migli… - SimoneFalc01 : Se stiamo seriamente elogiando la Juve perché ha perso solo 2-1 a Parigi ed il Milan che ha pareggiato 1-1 a Salisb… - MatteoMascia13 : Alcuni hanno detto che il Milan ha giocato meglio della Juventus. Costoro la sanno la differenza tra Salisburgo e P… -

La notizia era nell'aria dopo il brutto avvio stagionale in Premier e in Champions, con la sconfitta di ieri contro la Dinamo Zagabria (1 - 0, girone E, lo stesso di): il Chelsea ha esonerato Thomas Tuchel , che nel 2021 vinse con i Blues Champions, Supercoppa Europea e Mondiale per club. Sembrava impossibile accadesse, invece è successo. La ...In 45 minuti ilcrea poco o nulla e resta il ricordo solo del palo finale, su tiro di Leao deviato da un difensore, troppo poco. Ilera stato pericoloso in tre occasioni, un ...Milan, contro il Salisburgo De Ketelaere ha bisogno di tempo Esordio amaro per il Milan contro il Salisburgo in Champions League: il pareggio finale non permette agli uomini di Pioli di iniziare con i ...Dopo il pari contro in Champions League, spunta la clamorosa ipotesi di mercato: l'ex Milan vuole tornare da Pioli.