sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Salihamidzic: «Il segreto del Bayern? Lavoro duro e attenzione ai conti»: Il suo Bayern quest… - CalcioFinanza : Salihamidzic: «Il segreto del #Bayern? Lavoro duro e attenzione ai conti» -

Calcio e Finanza

... Hasanha svelato un retroscena sul mercato del Bayern Monaco. HAALAND - "Abbiamo avuto alcune conversazioni, non è un. Avevamo in mente un tipo di operazione ma alla fine non è ...Commenta per primo Hasan, direttore sportivo del Bayern Monaco , ha parlato di Cristiano Ronaldo e Haaland a ... Su Haaland : 'Abbiamo avuto alcune conversazioni, non è un. Avevamo ... Salihamidzic: «Il segreto del Bayern Lavoro duro e attenzione ai conti» Il suo Bayern questa sera – mercoledì 7 settembre – torna a San Siro per sfidare l’Inter nella sfida valida per la prima giornata del girone di Champions League. «Amo questo stadio, ho festeggiato il ...Ormai da ben cinque anni Hasan Salihamidzic è dirigente del Bayern Monaco. E proprio lui, che con i bavaresi vinse la Champions nel 2001 a San Siro ai rigori con il Valencia, ...