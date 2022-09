Questo video non prova che il voto per le prossime elezioni è «truccato»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Il 6 settembre 2022 su Facebook è stato pubblicato unin cui si vede una donna, residente all’estero, affermare di aver ricevuto dal vice Consolato italiano di Arona (in Spagna) le schede elettorali per votare allepolitiche del 25 settembre. La donna denuncia che nelle schede elettorali arrivatele per eleggere i rappresentanti di Camera e Senato non sono presenti i simboli di due partiti: Italexit e Vita. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che ilè di una «gravità inaudita» perché «se sei un italiano che vive all’estero non potrai votare i partiti anti-sistema, semplicemente perchè NON sono presenti sulle schede!! Dunque perderanno anche tutti i voti dall’estero. Il tavolo è!!!». Il ...

matteorenzi : Il reddito di cittadinanza raccontato ai ragazzi. La destra difende il reddito che ha votato con Salvini, la sinist… - mara_carfagna : In meno di 2 anni di #governoDraghi abbiamo assicurato più asili nido al Sud e iniziato a sanare la grande ferita n… - TeresaBellanova : Questo è il mare di Melendugno, da cui passa il gasdotto TAP. Nei deliri di chi lo contrastava, avrebbe dovuto detu… - iosonoestanca_ : e mamma fai questo e mamma fai quest’altro bellissimo - _callmekekkaa_ : Solo questo si può fare e bast perché cosí spacca lessgooo. PUNTO. -

Open

... e incaso il riferimento sarà Rai Due con l'alternativa che è come al solito rappresentata dal servizio di diretta streaming, che non comporta costi aggiuntivi. Basterà dotarsi di ...Samsung, leader insettore, ha già dimostrato come la sua serie Fold sia indubbiamente la ... ANDROID AUTO ED ECOSISTEMA ESPERIENZA D'USO DISPLAY FOTOCAMERE CONCLUSIONIDESIGN E QUALITA' ... No! I bovini di questo video non sono morti a causa di un vaccino in India Il 25 settembre potranno votare al Senato per la prima volta anche le ragazze e i ragazzi dai 18 anni. Eppure in campagna elettorale si parla soprattutto di riforme insostenibili delle pensioni. Pensi ...Lo smog che affligge le nostre città impatta pesantemente sulla salute e sulla qualità della vita dei cittadini, ma i suoi effetti non si limitano a Inquinamento e risposte degli ecosistemi: al via il ...