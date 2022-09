"Quando torna a casa...". Francesca Fagnani, la confessione su Mentana (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Io parlerei di lavoro tutto il giorno, lui arriva a casa e stacca. Io guarderei solo programmi di informazione, lui film": Francesca Fagnani parla così del compagno Enrico Mentana. I due sono legati da circa dieci anni. Intervistata da Leggo, la giornalista e conduttrice di Belve si è confessata dicendo: "Sono prepotente sempre (non solo in amore). Gelosa all'inizio, poi mi passa". La Fagnani, poi, ha dato un'anticipazione sul suo programma, che tornerà su Rai 2 con tre appuntamenti settimanali a partire dal primo novembre. In particolare, ha detto che nella prossima stagione saranno intervistati anche dei politici "ma i nomi li decido dopo le elezioni". La figura politica che ammira di più invece è Emma Bonino: "Mai gregaria e cooptata. Ha lottato in prima fila, coerente con la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) "Io parlerei di lavoro tutto il giorno, lui arriva ae stacca. Io guarderei solo programmi di informazione, lui film":parla così del compagno Enrico. I due sono legati da circa dieci anni. Intervistata da Leggo, la giornalista e conduttrice di Belve si è confessata dicendo: "Sono prepotente sempre (non solo in amore). Gelosa all'inizio, poi mi passa". La, poi, ha dato un'anticipazione sul suo programma, che tornerà su Rai 2 con tre appuntamenti settimanali a partire dal primo novembre. In particolare, ha detto che nella prossima stagione saranno intervistati anche dei politici "ma i nomi li decido dopo le elezioni". La figura politica che ammira di più invece è Emma Bonino: "Mai gregaria e cooptata. Ha lottato in prima fila, coerente con la sua ...

