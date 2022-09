Putin | dopo la crisi determinata dal gas | ora sta pensando di limitare l’export di grano in Europa

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Come spesso capita, specie poi in questi momenti di ‘guerra’, dalle agenzie di stampa estere giungono notizie e dichiarazioni che, non potendo essere confutate, o capire se ‘estrapolate’ nell’ambito di un intervento molto più articolato, siamo costretti a prendere per buone. Ed oggi giungono da Mosca alcune affermazioni del presidenteil quale, ovviamente a caccia di consensi nel suo paese, spinge sul pedale del gas predicendo disgrazie e sfaceli per l’occidente.: “I paesi occidentali conducono politiche che minano le fondamenta del sistema economico globale” Il presidente russo è infatti tornato ad accusare i paesi occidentali i quali, in virtù delle sanzioni imposte nei suoi confronti, sono rei di condurre “Politiche che minano le fondamenta del sistema economico globale”. Ma non solo, a detta di, che assicura la ...