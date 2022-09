Nba | Montrezl Harrell firma un biennale con i 76ers | ma soprattutto evita il carcere

(Di mercoledì 7 settembre 2022)è un nuovo giocatore dei Philadelphia. Il lungo ex Clippers e Lakers hato un contrattoe ritroverà Doc Rivers, suo allenatore già nella sua prima esperienza a Los Angeles. Mail ventottenne della Carolina del Nord può mettersi definitivamente alle spalle un’offseason in cui ha dovuto occuparsi anche di problemi con la giustizia oltre alla ricerca di un nuovo contratto. L’ex vincitore del premio di sesto uomo dell’anno a maggio era stato arrestato in Kentucky per possesso di più di un kg di marijuana. A rischio di una condanna di più di cinque anni di, il giudice gli ha però riconosciuto solo il possesso e non lo spaccio di droga. SportFace.

Un colpo importante per Philadelphia dopo gli arrivi di PJ Tucker, Danuel House e De'Anthony Melton Accordo importante tra i Philadelphia 76ers e Montrezl Harrell che decidono di legarsi con un contra ...I Philadelphia 76ers aumentano il tonnellaggio sotto canestro firmando con un annuale (e player option per la stagione successiva) Montrezl Harrell.