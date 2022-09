Napoli Liverpool, Benitez: «Kvaratskhelia minaccia numero uno per i Reds» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il doppio ex Benitez ha parlato in vista del match di Champions League tra Napoli e Liverpool Rafa Benitez, doppio ex di Napoli e Liverpool, in una intervista al The Times ha parlato in vista della partita di Champions League tra le due squadre. LE PAROLE – «Al momento non vedo nel Liverpool grandi difficoltà strutturali. Al momento avrebbe bisogno di un’altra vittoria per trovare fiducia ma stasera dovrà fronteggiare pericoli che arriveranno in qualsiasi parte del campo. A Luciano Spalletti piace avviare l’azione da dietro e potrà contare su una minaccia enorme per gli avversari. Si chiama Kvicha Kvaratskhelia, un nome forse sconosciuto. Questo ragazzo gioca come ala sinistra, sa calciare e dribblare con entrambi i piedi, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il doppio exha parlato in vista del match di Champions League traRafa, doppio ex di, in una intervista al The Times ha parlato in vista della partita di Champions League tra le due squadre. LE PAROLE – «Al momento non vedo nelgrandi difficoltà strutturali. Al momento avrebbe bisogno di un’altra vittoria per trovare fiducia ma stasera dovrà fronteggiare pericoli che arriveranno in qualsiasi parte del campo. A Luciano Spalletti piace avviare l’azione da dietro e potrà contare su unaenorme per gli avversari. Si chiama Kvicha, un nome forse sconosciuto. Questo ragazzo gioca come ala sinistra, sa calciare e dribblare con entrambi i piedi, ...

