Mozambico: suora italiana uccisa in attacco terroristico (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una religiosa italiana, missionaria originaria di Vittorio Veneto, è stata uccisa durante un attacco terroristico alla comunità di Chipene in Mozambico. Suor Maria, 83 anni, lavorava in Mozambico dal ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una religiosa, missionaria originaria di Vittorio Veneto, è statadurante unalla comunità di Chipene in. Suor Maria, 83 anni, lavorava indal ...

