Martina Valdes | la fidanzata di Blanco a un comizio della Lega | sui social è polemica | Salvini la ringrazia

"Oggi un fan dalla faccia familiare mi ha fermato per chiedermi una foto". Sono bastati uno scatto con Matteo Salvini e una frase a corredo per scatenare l'ira dei fan di Martina Valdes, attuale fidanzata di Blanco. La ragazza ha partecipato a un comizio del leader della Lega a Salò e l'ha raccontato su Tik Tok. Neanche a dirlo, il video ha subito ricevuto migliaia di commenti, aprendo il dibattito: "Non mi sarei fatta una foto nemmeno pagata", ha scritto qualcuno; "Sei di destra? Non ci credo", hanno sottolineato altri. Tanto che lei stessa è dovuta intervenire per placare gli animi: "È un video ironico, non parlo di politica, non è nei miei interessi. Calmi tutti", ha precisato Martina. C'è stato, comunque, chi ha dissentito: "È solo ...

