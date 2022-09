Margherita sale sulla Torre di Pisa. E abbatte le barriere che la tenevano giù (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il monumento più bello. Margherita è salita sulla Torre di Pisa sulle spalle di babbo Junio Cristiano Caselli, “portata” in uno zaino apposito con un’infinità di bene. Un suo sogno, come tanti altri di una bambina di 8 anni. Margherita è sulla sedia a rotelle. Ama danzare, fare sport “riuscire, abbattere le barriere anche negli occhi di chi la guarda e non capisce che la sedia a rotelle la fa andare più veloce, che la sua bontà e generosità spontanee aprono i cuori e i sorrisi delle persone che incontra”, spiega proprio suo padre. La piccola Margherita sale sulla Torre di Pisa sulle spalle del babbo Junio Cristiano Caselli (Del Punta/Valtriani)“Matteo (nel suo ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il monumento più bello.è salitadisulle spalle di babbo Junio Cristiano Caselli, “portata” in uno zaino apposito con un’infinità di bene. Un suo sogno, come tanti altri di una bambina di 8 anni.sedia a rotelle. Ama danzare, fare sport “riuscire,re leanche negli occhi di chi la guarda e non capisce che la sedia a rotelle la fa andare più veloce, che la sua bontà e generosità spontanee aprono i cuori e i sorrisi delle persone che incontra”, spiega proprio suo padre. La piccoladisulle spalle del babbo Junio Cristiano Caselli (Del Punta/Valtriani)“Matteo (nel suo ...

