Luciano Ciocchetti si scaglia contro il campo Rom di Via Candoni | deve essere chiuso e smantellato

(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Ilrom di via. Sono anni che l’adiacente deposito Atac è sotto assedio a causa delle frequenti sassaiole che colpiscono i mezzi che transitano lungo via. Bisogna tutelare i lavoratori che rischiano la vita quando sono alla guida dei mezzi e il patrimonio Atac visto gli ingenti danni che vengono provocati ai bus. Una situazione intollerabile, che va avanti da anni, ossia da quando è statoilrom di Casilino 900. Le forze di polizia, al quale va il nostro ringraziamento, spesso procedono all’identificazione degli occupanti delma purtroppo non è sufficiente. Serve un intervento forte delle istituzioni perché la situazione è diventata ...

Il Giornale d'Italia

'I test di ammissione alla facoltà di Medicina rappresentano uno strumento obsoleto che danneggia non solo gli studenti ma anche l'intero Paese'. Lo afferma l'esponente di FdI, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, chiedendo l'abolizione del numero chiuso per le università italiane. 'Domani 6 settembre prenderanno il via i ...... Bruno Leonarduzzi Duranti LAZIO 1 " U06 Municipi XI e XII più comune di Fiumicino M5S Emanuele Ceccato Centrosinistra: Claudio Mancini Centrodestra:Azione/IV: ... Elezioni 2022, Luciano Ciocchetti (FdI): “No a scostamento di bilancio. Tagliare oneri su aumenti delle bollette energetiche e perfezionare il Pnrr” "Bisogna tutelare i lavoratori che rischiano la vita quando sono alla guida dei mezzi e il patrimonio Atac visto gli ingenti danni che vengono provocati ai bus" ...Per far fronte alla carenza di personale medico, il numero chiuso per Medicina entra nel dibattito politico in vista delle elezioni: Lega e Fratelli d’Italia d’accordo sull’abolizione, Pd incerto ...