La Lega dice che Facebook nasconde i suoi post, ma Meta smentisce (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono tempi duri per tutti, quando si tratta di social network. Pensiamo alla Lega che, su Facebook, ha costruito buona parte del suo consenso. Matteo Salvini a colpi di fotografie con piatti improbabili, con mucche e con cavalli, a colpi di immagini che esponevano alla gogna social dei manifestanti di sinistra, era riuscito a catalizzare ampio consenso, proprio grazie all’impiego della sua piattaforma preferita. Squadra che vince non si cambia: e allora anche se Salvini ha dovuto rinunciare all’apporto pressante di Luca Morisi, ultimamente ha comunque deciso di investire cifre importanti nella diffusione dei suoi messaggi sui social. Eppure la Lega va contro Facebook, accusando la piattaforma di nascondere o di sfavorire i suoi post. Cosa è successo? ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono tempi duri per tutti, quando si tratta di social network. Pensiamo allache, su, ha costruito buona parte del suo consenso. Matteo Salvini a colpi di fotografie con piatti improbabili, con mucche e con cavalli, a colpi di immagini che esponevano alla gogna social dei manifestanti di sinistra, era riuscito a catalizzare ampio consenso, proprio grazie all’impiego della sua piattaforma preferita. Squadra che vince non si cambia: e allora anche se Salvini ha dovuto rinunciare all’apporto pressante di Luca Morisi, ultimamente ha comunque deciso di investire cifre importanti nella diffusione deimessaggi sui social. Eppure lava contro, accusando la piattaforma dire o di sfavorire i. Cosa è successo? ...

