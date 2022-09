Infortunio Di Maria, quando rientra l'argentino (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora un problema fisico, dopo quello accusato all'esordio contro il Sassuolo. Di Maria, costretto ai box nella gara contro il Paris Saint-Germain, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e terminata sul punteggio... Leggi su europa.today (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ancora un problema fisico, dopo quello accusato all'esordio contro il Sassuolo. Di, costretto ai box nella gara contro il Paris Saint-Germain, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League e terminata sul punteggio...

IyasMan02 : @HottobreRain @GianfryJuve Di Maria non è mai stato un injury prone, mentre Pogba lo è stato negli ultimi anni ma h… - junews24com : Infortunio Di Maria, non arrivano buone notizie: ultimissime sul rientro - xquantoconcerne : Raga, ma posso sapere quale minchia di infortunio si è procurato Di Maria? Qui continuano ad arrivarmi notizie di uno stop sempre più lungo! - junews24com : Infortunio Di Maria, non arrivano buone notizie: ultimissime sul rientro - - _Axel100 : RT @IlPugilista: Ragazzi questo infortunio è tutta colpa di Macs e del suo staff. Di Maria è sempre stato un giocatore poco incline agli in… -