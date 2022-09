Heather Parisi: ecco chi sono i 4 figli avuti con tre uomini diversi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Heather Parisi ha ben 4 figli, di cui gli ultimi due sono gemelli. La showgirl parla poco della sua vita privata, ma sappiamo che le prime due figlie vivono lontane dalla madre, invece i due gemellini sono sempre accanto a lei. Si chiamano Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo. Hanno rispettivamente 24 (classe 1994) e 18 anni (classe 2000), e sono le figlie maggiori di Heather Parisi. La mamma vive a Hong Kong, con l’attuale compagno Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013 e da cui ha avuto nel 2010, a 50 anni, i gemelli Elizabeth e Dylan. Le ragazze, entrambe bellissime e – soprattutto la maggiore – , molto somiglianti alla madre, sono rimaste a vivere in Italia, a Roma, con i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022)ha ben 4, di cui gli ultimi duegemelli. La showgirl parla poco della sua vita privata, ma sappiamo che le prime duee vivono lontane dalla madre, invece i due gemellinisempre accanto a lei. Si chiamano Rebecca Jewel Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo. Hanno rispettivamente 24 (classe 1994) e 18 anni (classe 2000), elee maggiori di. La mamma vive a Hong Kong, con l’attuale compagno Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013 e da cui ha avuto nel 2010, a 50 anni, i gemelli Elizabeth e Dylan. Le ragazze, entrambe bellissime e – soprattutto la maggiore – , molto somiglianti alla madre,rimaste a vivere in Italia, a Roma, con i ...

heather_parisi : Per non dimenticare chi per compiacere il potere ha dimostrato insensibilità, pessimo gusto e disprezzo delle soffe… - axelvassallo : RT @mao59: @axelvassallo @corsi_gabriele @nove L’aria del sabato sera (Loretta Goggi) Crilu' (Heather Parisi) Cocktail D'amore (Stefania Ro… - mao59 : @axelvassallo @corsi_gabriele @nove L’aria del sabato sera (Loretta Goggi) Crilu' (Heather Parisi) Cocktail D'amore (Stefania Rotolo) - Sara68692731 : @heather_parisi Un concentrato di tali sciocchezze in pochi minuti potevo trovarlo solo qui nel video di queste du… - TempiSono : @heather_parisi @Lapislazzul0 Due coglioni totali!!! -