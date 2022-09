Chi è terrorizzato Corona e la profezia catastrofica sull' autunno

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La previsione non è affatto delle migliori. Mauroa "Cartabianca", martedì 6 settembre, annuncia che sarà uncaldissimo senza riferirsi al meteo. Con la guerra alle porte dell'Europa, l'inflazione che fa lievitare i costi, la guerra e la pandemia ancora non archiviata la situazione potrebbe sembrare drammatica. Lo scrittore, alpinista e scultore italiano in collegamento con Bianca Berlinguer spiega alla conduttrice e ai telespettatori di Rai 3 che "l'Italia campa della notizia eclatante. Adesso non c'è il virus - sottolinea - ma l'aumento dei prezzi. Ora bisogna trovare delle soluzioni per i poveri... è la povera gente ad essere terrorizzata. Inle persone scenderanno in piazza per la fame". La conduttrice resta in silenzio e in studio cala il gelo.