PSMC_DonOrione : #indipendenzabrasil #7settembre #brasil OGGI 7 SETTEMBRE SI FESTEGGIA L'INDIPENDENZA DEL BRASILE. AUGURI alle Cons… - PicoPaperopoli : ?? #7Settembre 1822 – Il Brasile dichiara l'indipendenza dal Portogallo. ?? ?? #AccaddeOggi - ZPeppem : RT @mariobianchi18: Il #7settembre 1822 il #Brasile dichiara la sua indipendenza dal Portogallo dopo quasi 3 secoli di colonialismo. Il Bra… - follialquadrato : Non Microsoft che mi ricorda che oggi è la festa dell'indipendenza del Brasile - Accadde_Oggi : 1822 – Il Brasile dichiara l'indipendenza dal Portogallo #AccaddeOggi -

Agenzia ANSA

Nell'ambito delle iniziative italiane per celebrare il Bicentenario dell'dell'Ambasciata d'Italia e la rivista Comunità Italiana offrono un numero speciale di 162 pagine della rivista bilingue. Gli articoli, con firme prestigiose, sono il frutto del ...di SANDRA ECHENIQUE Ilè in festa per le celebrazioni del bicentenario dell'(1822 - 2022). E se il 7 settembre è giorno in cui si conmemora la 'Declaraçao de Independência do Brasil' dall'Impero ... Brasile: Indipendenza, show di fuochi d'artificio a Brasilia - America Latina (ANSA) - BRASILIA, 07 SET - Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con il suo omologo brasiliano, Jair Bolsonaro, in occasione ...Con uno spettacolo pirotecnico, sono iniziate a Brasilia le celebrazioni per i 200 anni dell'Indipendenza del Brasile. (ANSA) ...